Госдеп наймет специалиста для развития правоохранительных органов Армении

Госдепартамент США намерен нанять специалиста, которому будет контролировать реализацию американской программы содействия правоохранительным органам Армении. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает RT.

В описании контракта говорится, что старшему стратегическому советнику по вопросам правоохранительной деятельности предстоит консультировать полицию Армении по вопросам реформирования, организовывать и принимать участие в тренингах для полицейских, следователей и специалистов по борьбе с наркотиками.

Он также будет заведовать проектами по развитию учебных заведений для сотрудников правоохранительных органов,

В контракте подчеркивается, что советник должен будет «формулировать и продвигать политический курс и цели правительства Соединенных Штатов», а также предоставлять в Вашингтон анализ развития правоохранительного сектора Армении.

В августе прошлого года сообщалось, что Европейская комиссия планирует выделить до €2 млн на укрепление организаций гражданского общества в Армении.