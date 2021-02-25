Здание Уральского института управления загорелось в Екатеринбурге

В здании Уральского института управления в Екатеринбурге произошел пожар. Об этом сообщил портал E1.ru в четверг, 25 февраля.

Возгорание началось в грузинском кафе, расположенном на первом этаже дома. Изначально загорелся электрический щиток, пламя распространилось на стену и кабели на площади 20 кв. м.

Отмечается, что внутри было сильное задымление. Кроме того, существовала угроза распространения пожара по деревянным перекрытиям на верхние этажи аудиторий института.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС, устанавливаются причины пожара.

24 февраля сообщалось, что в подмосковном Одинцове загорелся ресторан «Причал». ЧП произошло на Ильинском шоссе в деревне Жуковка в деревянном строении площадью 60 кв. м.