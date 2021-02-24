Пожар произошел в ресторане в Одинцове

В подмосковном Одинцове загорелся ресторан «Причал». Об этом в среду, 24 февраля, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

ЧП произошло на Ильинском шоссе в деревне Жуковка утром в среду, пишет «Москва 24». Пожар вспыхнул в хозяйственной постройке на территории ресторана, пишет агентство городских новостей «Москва». По данным спасателей, горит деревянное строение площадью 60 кв. м, есть угроза перехода огня на два рядом стоящих строения, находящихся под одной крышей, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, пострадавших нет. В региональном МЧС отметили, что в 10:37 возгорание удалось локализовать.

«Причал» — расположенный на берегу Москвы-реки элитный ресторан, входящий в холдинг Novikov Group ресторатора Аркадия Новикова.

Ранее 24 февраля сообщалось, что МЧС России из-за обращений от населения и организаций рассматривает вопрос внесения изменений в правила противопожарного режима, вступившие в силу 1 января.