В Париже покажут никогда не выставлявшуюся картину Ван Гога

Картина французского художника Винсента Ван Гога, которая до этого нигде не выставлялась, будет продана на торгах Sotheby's в Париже. До аукциона ее покажут широкой публике в столице Франции, а также в Амстердаме и Гонконге, передает телеканал «Известия».

«Уличную сцену в Монмартре» Ван Гог написал в 1887 году, тогда он жил в Париже вместе со своим братом Тео. На картине изображен один из символов Монмартра — ветряная мельница Moulin de la Galette. Это произведение с 1920 года находилось в частной коллекции.

По предварительной оценке, стоимость картины составляет €5–8 млн. Торги пройдут 25 марта.

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