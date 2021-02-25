Тело младенца нашли в выгребной яме в Новгородской области

Тело новорожденного младенца обнаружили в выгребной яме частного дома в Новгородской области. Об этом в среду, 24 февраля, сообщила пресс-служба регионального СК.

В пресс-службе ведомства рассказали, что женщина обратилась за медицинской помощью и сообщила о преждевременных родах. После посещения ею врача информацию о случившемся передали в правоохранительные органы.

Следователи проводят осмотр места случившегося, устанавливаются все обстоятельства. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти младенца.

Ход проверки взят на контроль руководством следственного управления, пишет RT.

14 февраля сообщалось, что тело младенца обнаружили на ленте мусоросортировочного завода в Тобольске, ведется доследственная проверка.