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Строители приступили к восстановлению автовокзала в Алеппо

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Сирийские строители начали работы по восстановлению разрушенного в годы войны здания крупного автовокзала в Алеппо. Об этом сообщила главный инженер проекта Куруд Наджар.

По ее словам, вокзал соединял город с восточными провинциями страны, здание было разрушено на 90%.

Наджар отметила, что специалисты уже восстановили гараж и парковку для автобусов, а сейчас начали строить само здание автовокзала.

Автовокзал во время боевых действий прекратил централизованную работу, но автобусы продолжали возить пассажиров несмотря на постоянные обстрелы городских кварталов.

«Раньше, во время войны, нам приходилось собирать пассажиров с улицы. Договаривались по телефону и, как только заканчивалась бомбежка, приезжали за людьми. Постоянно были обстрелы в городе, вокзал не работал. Сейчас, после открытия парковки на автостанции, стало гораздо удобнее работать», — рассказал журналистам водитель автобуса Юсуф Али Юви.

По словам Наджар, восстановительные работы займут несколько месяцев. В новом здании разместятся кассы, зал ожидания для пассажиров, медпункт и административные помещения. В полном объеме автовокзал возобновит работу к концу года.

В конце января сообщалось, что печатная фабрика в Алеппо, которая является одним из крупнейших типографских производств на севере Сирии, приступила к строительству новых корпусов, чтобы обеспечить продукцией не только город, но и располагающиеся рядом провинции.

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