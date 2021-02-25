Пять человек погибли и 70 пропали при сходе оползней в Индонезии

Не менее пяти человек погибли, еще около 70 пропали без вести в результате схода оползней на золотом руднике в индонезийском провинции Центральный Сулавеси. Об этом сообщил официальный представитель агентства по стихийным бедствиям в четверг, 25 февраля.

Оползни вызвали сильные ливни, обрушившиеся ранее на регион. Поисково-спасательные работы продолжаются, к местам поисков стянута специальная техника, задействованы сотрудники полиции, местного поисково-спасательного бюро и агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, пишет агентство Xinhua.

23 февраля сообщалось, что в Италии в результате оползня часть кладбища сошла в море, в воде оказались более 200 гробов с захороненными. Стихийное бедствие произошло одном из пригородов Генуи, Камольи. Оползень также повредил фасад двух капелл. Группе рабочих, трудящихся на кладбище, удалось спастись.