Российские миротворцы помогли восстановить Лачинскую ГЭС в Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе помогли в восстановлении работы Лачинской гидроэлектростанции. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает Минобороны РФ.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, машинный зал Лачинской гидроэлектростанции оказался в зоне ответственности российских миротворцев, а ее плотина на территории подконтрольной Азербайджану.

Благодаря содействию российских военных ГЭС возобновила свою работу. Миротворцы обеспечили доступ энергетиков на объект, где они провели работы по обслуживанию узлов и систем электростанции.

Гидроэлектростанция подает электроэнергию в близлежащие населенные пункты, а также город Степанакерт.

17 февраля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном реализацию трехсторонних договоренностей между Москвой, Ереваном и Баку по Нагорному Карабаху.

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе днем ранее. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.