Суд в Забайкалье приговорил россиянина к восьми годам колонии за госизмену

Забайкальский краевой суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Владимира Васильева, признав его виновным в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 25 февраля.

Отмечается, что после отбытия основного срока наказания Васильеву судом также ограничена свобода еще на один год.

52-летний Васильев был задержан в Забайкалье в августе 2019 года, а позже этапирован в Москву для проведения следственных действий.

Согласно информации из судебной карточки, уголовное дело в отношении Васильева поступило для рассмотрения по существу в конце ноября прошлого года и в закрытом режиме было рассмотрено коллегией из трех федеральных судей за четыре заседания (на одном заседании подсудимый отсутствовал, говорится в картотеке), а через пять часов после того, как суд удалился в совещательную комнату, 3 февраля, ему был провозглашен приговор.

Агентство уточняет, что подобная категория дел в России о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и шпионаже (ст. 276 УК РФ) рассматривается в закрытом от журналистов, родственников и слушателей режиме, такие дела маркируются грифом «секретно» и «совершенно секретно», так как публикация информации из дела, в том числе в зарубежных СМИ, может нанести ущерб интересам РФ.

11 февраля стало известно, что семейную пару из Калининграда обвинили в государственной измене в пользу спецслужб Латвии. По версии следствия, Антонина Зимина и ее супруг Константин Антонец раскрыли информацию о сотруднике ФСБ.