В ЯНАО отца троих детей заподозрили в убийстве супруги

Главу многодетной семьи в ЯНАО заподозрили в убийстве жены. Об этом в среду, 24 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ЧП произошло в городе Ноябрьске. По информации следствия, конфликт 37-летнего мужчины с 36-летней супругой произошел днем 23 февраля в подъезде жилого дома. Он несколько раз ударил жену ножом по жизненно важным органам, после чего продолжил избиение. Свидетелем случившегося стала соседка.

После вмешательства женщины, мужчина занес раненую супругу в квартиру, где она умерла до прибытия скорой помощи, пишет НСН. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, подозреваемый задержан.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователь по особо важным делам ноябрьского межрайонного отдела СКР Игорь Агеев уточнил, что назначен комплекс экспертиз, результаты которых укажут на реальную причину смерти пострадавшей.

«Вину в причинении ножевых ранений мужчина признает», — приводит слова Агеева телеканал «360».

Как «РИА Новости» рассказали в правоохранительных органах, семья является многодетной. Незадолго до инцидента между супругами вспыхнула ссора, после которой женщина ушла к родственникам. Муж ждал ее возвращения в подъезде с ножом.

Как отметили знакомые, пара была благополучной и уважаемой в городе. Супруг скончавшейся работал в травматологическом отделении. По словам знакомых, в последнее время он увлекался наркотиками, его уволили с работы.

Судьбу детей в ближайшее время будут решать органы опеки. В настоящее время средний сын и младшая дочь пары находятся у сестры погибшей, пишет сайт kp.ru. По данным местного издания «Ноябрьск 24», старший ребенок долгое время жил у дедушки с бабушкой по отцовской линии как раз из-за частых ссор родителей.

21 февраля сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после убийства матерью двух детей в квартире на северо-востоке Москвы.