Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Финляндии снова введут режим ЧП из-за коронавируса
Мир
Мадуро выдвинул ультиматум Евросоюзу
Мир
Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда в США для ряда иностранцев
Общество
Транзитные пассажиры «Аэрофлота» будут сдавать ручную кладь в багаж
Спорт
«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Мир
Зеленский и Дуда договорились о противодействии «Северному потоку – 2»
Экономика
Продовольственную помощь предложили предоставить получателям жилищных субсидий
Общество
Госдума планирует повысить штрафы за лесные пожары в 10 раз
Общество
Москву в субботу ждет аномально низкое атмосферное давление

В ЯНАО отца троих детей заподозрили в убийстве супруги

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главу многодетной семьи в ЯНАО заподозрили в убийстве жены. Об этом в среду, 24 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ЧП произошло в городе Ноябрьске. По информации следствия, конфликт 37-летнего мужчины с 36-летней супругой произошел днем 23 февраля в подъезде жилого дома. Он несколько раз ударил жену ножом по жизненно важным органам, после чего продолжил избиение. Свидетелем случившегося стала соседка.

«Жизнь уже прожита»: москвича поймали за изнасилование полувековой давности
Зачем разыскивают людей, которые все равно избегут наказания за истечением сроков давности

После вмешательства женщины, мужчина занес раненую супругу в квартиру, где она умерла до прибытия скорой помощи, пишет НСН. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, подозреваемый задержан.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователь по особо важным делам ноябрьского межрайонного отдела СКР Игорь Агеев уточнил, что назначен комплекс экспертиз, результаты которых укажут на реальную причину смерти пострадавшей.

«Вину в причинении ножевых ранений мужчина признает», — приводит слова Агеева телеканал «360».

Как «РИА Новости» рассказали в правоохранительных органах, семья является многодетной. Незадолго до инцидента между супругами вспыхнула ссора, после которой женщина ушла к родственникам. Муж ждал ее возвращения в подъезде с ножом.

Как отметили знакомые, пара была благополучной и уважаемой в городе. Супруг скончавшейся работал в травматологическом отделении. По словам знакомых, в последнее время он увлекался наркотиками, его уволили с работы.

Судьбу детей в ближайшее время будут решать органы опеки. В настоящее время средний сын и младшая дочь пары находятся у сестры погибшей, пишет сайт kp.ru. По данным местного издания «Ноябрьск 24», старший ребенок долгое время жил у дедушки с бабушкой по отцовской линии как раз из-за частых ссор родителей.

21 февраля сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после убийства матерью двух детей в квартире на северо-востоке Москвы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021