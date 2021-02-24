На Украине суд обязал закрыть несколько Telegram-каналов

В Харькове Киевский районный суд постановил закрыть доступ к четырем Telegram-каналам, часть соответствующего постановления в среду, 24 февраля, опубликовала пресс-служба Национальной комиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации.

«Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании Telegram-каналов «Резидент», «Легитимный», «Картель» и «Сплетница», путем обязательства интернет-провайдеров... закрыть к ним доступ», — говорится в документе.

В самой комиссии отметили, что получили копию постановления от Службы безопасности Украины.

19 февраля управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман рассказал «Известиям», что защитить свои данные от Telegram-ботов — роботов, которые могут выполнять последовательность действий и имеют встроенный поисковый механизм, практически невозможно.