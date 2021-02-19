Эксперты рассказали об угрозе ботов в Telegram

Защитить свои данные от Telegram-ботов — роботов, которые могут выполнять последовательность действий и имеют встроенный поисковый механизм, практически невозможно, рассказал «Известиям» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман 19 февраля.

Ранее в этот день газета «Коммерсант» написала, что в 2020 году в Telegram активизировалось создание ботов, позволяющих пользователю мессенджера получить информацию практически о любом человека. Сообщается, что впервые такие сервисы появились еще несколько лет назад, но если раньше их были единицы, то сейчас можно найти уже пару десятков. В числе старейших и самых крупных — «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot.

По словам Марка Шермана, защитить свои данные от ботов практически невозможно, поскольку мы живем в век цифровизации, предъявлять свои паспортные данные нужно практически везде, вместо паспорта люди часто дают права, а базы данных имеют свойство утекать.

«Бороться здесь нужно скорее не с утечкой информации, а с ее последствиями, и нужно задумываться о цифровой гигиене. У многих людей есть правило ставить на все свои коммуникации один и тот же пароль, чтобы не путаться, но это порочная практика, которая приводит к взлому почтовых ящиков и доступу к сенситивной переписке», — сказал эксперт.

В свою очередь, директор по коммуникациям Евразийского банка развития Артур Борцов заявил, что проблема связана не с сетью Telegram как таковой, а с наличием рынка торговли данными пользователей и клиентов.

«Telegram-боты — просто удобный анонимный канал обмена информацией. Не существует отдельных методов защиты от Telegram-ботов. В этом случае действуют те же правила предосторожности, что и в любом другом случае: не оставлять свой номер телефона, персональные данные и данные банковских карт на сомнительных сайтах», — отметил Борцов.

Он подчеркнул, что база данных владельцев каналов формируется не из одного конкретного источника, а из десятков или даже сотен мест. Например, утечек из банков, мессенджеров, организаций, где работают сотрудники, интернет-магазинов и ряда других электронных сервисов.

«Важно регулярно менять пароли, делать их криптостойкими, соблюдать цифровую гигиену, не оставлять геометки, не сообщать широкому кругу лиц о своем местонахождении, не брать кредиты в непроверенных организациях, и, безусловно, не публиковать фотографии документов, особенно паспорта», — заключил эксперт.

Ранее, 18 февраля, сообщалось, что компания Telegram Group Inc. планирует привлечь минимум $1 млрд посредством размещения облигаций среди ограниченного круга инвесторов.

Отмечалось, что инвесторы из России, Европы, Азии и Ближнего Востока уже начали получать такие предложения. Собеседники издания также утверждают, что минимальный чек для участия на данным момент составляет $50 млн, однако его могут снизить до $10 млн. Также подчеркивалось, что организатором размещения выступает сам Telegram, а средства нужны компании, чтобы улучшить инфраструктуру и привлечь новых пользователей.