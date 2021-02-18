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Экономика
Источники сообщили о планах Telegram разместить облигации на $1 млрд

Источники сообщили о планах Telegram разместить облигации на $1 млрд

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Компания Telegram Group Inc., которой принадлежит мессенджер Telegram, планирует привлечь минимум $1 млрд посредством размещения облигаций среди ограниченного круга инвесторов. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что инвесторы из России, Европы, Азии и Ближнего Востока уже начали получать такие предложения. Собеседники издания также утверждают, что минимальный чек для участия на данным момент составляет $50 млн, однако его могут снизить до $10 млн.

Подчеркивается, что организатором размещения выступает сам Telegram, а средства нужны компании, чтобы улучшить инфраструктуру и привлечь новых пользователей.

В газете также добавили, что облигации выпустят сроком на пять лет, а ежегодно будет выплачиваться купон, который, по предварительной информации, будет составлять 7–8% от суммы долга. Помимо этого, в случае проведения компанией IPO в пятилетний период у владельцев бондов появится возможность конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения, сообщает «Коммерсант».

При этом в самом Telegram запрос газеты оставили без ответа.

Ранее, 8 февраля, основатель мессенджера Павел Дуров рассказал, что со дня своего основания Telegram стабильно поднимается в рейтингах самых популярных приложений. Причиной успеха он назвал последовательность в защите конфиденциальности пользователей и регулярном улучшении набора функций приложения.

В январе британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал в США вторым по скачиванию приложением благодаря массовому переходу сторонников бывшего американского президента Дональда Трампа.

В конце декабря 2020 года Дуров сообщил, что в 2021 году мессенджер Telegram начнет монетизироваться, представив платный функционал для бизнеса и пользователей с расширенными потребностями, при этом все текущие сервисы останутся бесплатными.

Telegram в России был заблокирован с апреля 2018 года за отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений. Однако 18 июня 2020 года по согласованию с Генпрокуратурой требования по ограничению доступа к мессенджеру были сняты. Роскомнадзор отмечал, что «позитивно оценивает» высказанную Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

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