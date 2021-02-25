Ученые обнаружили длительное сохранение симптомов COVID-19 у детей

Международный коллектив ученых из Италии, Великобритании и России под руководством Пьеро Валентини из Института глобальных исследований в области здравоохранения (Рим) исследовал наличие и длительность симптомов COVID-19 у детей.

Специалисты собрали сведения о 129 зараженных младше 18 лет. Количество мальчиков и девочек было примерно равным, средний возраст пациентов составил 11 лет.

Спустя четыре месяца с начала инфицирования 42% детей выздоровели полностью, чуть больше трети жаловались на один или два признака болезни, а примерно у четверти было больше трех симптомов.

Наиболее часто переболевшие страдали от бессонницы, боли и стеснения в груди, заложенности носа, усталости и боли в мышцах и суставах. На каждый из симптомов жаловались от 6% до 18% детей, участвовавших в исследовании.

Кроме того, десятая часть опрошенных сообщила, что испытывала трудности с концентрацией внимания. Чаще симптомы сохранялись у тяжело перенесших инфекцию, однако встречались и у тех, кто болел бессимптомно.

Описанные в исследовании симптомы вполне могут быть преувеличением, особенно если на вопросы о самочувствии детей отвечали родители, отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.

Переживания за состояние переболевшего ребенка стимулируют отмечать любую мелочь, поэтому получается столь пугающая «лонгковидная» картина, считает он.

«Более непредвзятую картину можно получить, если сравнить состояние переболевших COVID-19 и другим респираторным вирусом, например, гриппом у детей», — пояснил эксперт.

Однако авторы статьи подняли важную тему: про «лонгковид» у взрослых известно много, а про детей информации почти нет, отметил специалист.

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