Ученые проанализировали геологическую историю Луны

Американские геохимики проанализировали изотопный состав серы в образцах, собранных во время лунных миссий. Статья о геологической истории планеты в среду, 24 февраля, опубликована в журнале Science Advances.

Авторы исследования обнаружили изотопные сигнатуры, рассказывающие историю Луны: сначала выделилось лунное ядро и образовался океан лунной магмы, затем этот океан застыл, а на глубине заложились гетерогенные магматические очаги. После их активации начались вулканические извержения лав, обломочного материала и выделения вулканических газов.

Однако исследование не дает ответа на вопрос имеют ли недра Земли и Луны одну и ту же сигнатуру изотопа серы, однако статья станет важным шагом к решению этой загадки.

В частности, в ходе исследования ученые выявили четкую корреляцию между значениями изотопов серы и содержанием титана в каплях магматической жидкости.

В январе стало известно, что в России разработали мобильную гермокабину для работы на Луне.