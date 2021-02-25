Мировой рынок труда в 2020-м потерял около 255 млн рабочих мест

В 2020-м из-за COVID-19 рынок труда потерял в четыре раза больше рабочих мест, чем во время глобального финансового кризиса 2009 года. Об этом в интервью «Известиям» заявил генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер.

«Мы резюмировали то, что произошло в 2020 году. Согласно нашей информации, количество рабочих часов — реально выполненная работа — сократилось на 8,8%. Это эквивалентно сокращению 255 млн рабочих мест, что в четыре раза больше, чем то количество, которое мы потеряли из-за глобального экономического кризиса в 2009 году», — сказал он.

Ранее Минтруд РФ заявил об устойчивой стабилизации ситуации на российском рынке труда. Как сообщила 18 февраля пресс-служба ведомства, ожидается и дальнейшее снижение уровня безработицы. Там отметили, что этот показатель, рассчитанный по методологии МОТ, с начала года снизился на 0,1%. Согласно данным Росстата, в январе было 4,3 млн безработных.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры по содействию в трудоустройстве безработных. На совещании по экономическим вопросам 21 января российский лидер заявил, что к концу этого года в стране необходимо добиться полного восстановления рынка труда.

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