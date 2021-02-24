Объем строительства жилья сократился в Алтайском крае в два раза в январе

В Алтайском крае в январе этого года на 55,9% снизился объем строительства жилья. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

В первый месяц года строители возвели 211 новых квартир общей площадью 18,4 тыс. кв. м. Из них индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 12,3 тыс. кв. м жилья (66,9% от общего ввода по региону) и ниже уровня января 2020-го на 28,8%, пишет altapress.ru.

Согласно данным статистики, в 15 районах и трех городах Алтайского края ввод жилья увеличился. Также увеличение объема строительства зафиксировано в пяти муниципальных районах Республики Алтай.

Ранее «Известия» ознакомились с исследованием «Дом.РФ», в котором говорится, что Москва и Санкт-Петербург не вошли в десятку крупнейших регионов России по темпам строительства жилья. Среди лидеров по старту новых проектов — Приморский край, Тюменская область и Татарстан.