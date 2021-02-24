Hyundai отзывает 81 тыс. электромобилей из-за дефектов аккумулятора

Hyundai отзывает более 81 тыс. электромобилей по всему миру. Причина — высокий риск возгорания аккумуляторов. Дефекты обнаружили в моделях легковых машин Kona, IONIQ и электробусах компании Elec City Bus, передает телеканал «Известия». Более 26 тыс. авто отзовут в Южной Корее и порядка 55 тыс. — в других странах. Расходы на экстренную замену аккумуляторов в Hyundai оценили в $900 млн.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.