На ВДНХ состоялось открытие парка по мотивам «Союзмультфильма»

На ВДНХ состоялось открытие «Союзмультпарка». Мультимедийный центр находится в бывшем павильоне «Семена». 2,5 тыс. кв. м сплошного детского счастья, сообщает телеканал «Известия». Больше половины площади заняли 18 интерактивных аттракционов. В будущем авторы проекта хотят сделать его еще и образовательным.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.