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Американец придумал собственное похищение ради отдыха от работы

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Житель американского штата Аризона Брэндон Соулз инсценировал собственное похищение, чтобы отдохнуть от работы. Об этом 23 февраля сообщило издание Daily Star.

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Мужчина связал себя и лежал на обочине дороги в ожидании, что кто-то его обнаружит. Полицейским, которые заметили его, мужчина наврал, что двое неизвестных в масках ударили его по голове и бросили на дороге.

По словам мужчины, «похитили» его якобы из-за денег отца, которые мужчина прячет в тайниках по всему городу.

Правоохранители проверили записи с камер видеонаблюдения, установленных на шинном заводе, где работал мужчина, и с камер, установленных неподалеку от места его обнаружения.

После этого американца повторно вызвали на допрос, во время которого он и признался, что выдумал историю с похищением.

Собранные детективами доказательства подтверждали, что никакого нападения на мужчину на самом деле не было и его никто не похищал. В результате, вечером того же дня американца арестовали по подозрению в ложном доносе.

Спустя несколько дней полицейские отпустили задержанного, у которого теперь масса времени, так как с шинного предприятия его уволили.

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