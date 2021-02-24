Американец придумал собственное похищение ради отдыха от работы
Житель американского штата Аризона Брэндон Соулз инсценировал собственное похищение, чтобы отдохнуть от работы. Об этом 23 февраля сообщило издание Daily Star.
Мужчина связал себя и лежал на обочине дороги в ожидании, что кто-то его обнаружит. Полицейским, которые заметили его, мужчина наврал, что двое неизвестных в масках ударили его по голове и бросили на дороге.
По словам мужчины, «похитили» его якобы из-за денег отца, которые мужчина прячет в тайниках по всему городу.
Правоохранители проверили записи с камер видеонаблюдения, установленных на шинном заводе, где работал мужчина, и с камер, установленных неподалеку от места его обнаружения.
После этого американца повторно вызвали на допрос, во время которого он и признался, что выдумал историю с похищением.
Собранные детективами доказательства подтверждали, что никакого нападения на мужчину на самом деле не было и его никто не похищал. В результате, вечером того же дня американца арестовали по подозрению в ложном доносе.
Спустя несколько дней полицейские отпустили задержанного, у которого теперь масса времени, так как с шинного предприятия его уволили.