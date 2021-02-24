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Жителей Московской области предупредили о ледяном дожде

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В Московской области в ближайшие сутки ожидается ледяной дождь. Водителей просят отказаться от поездок на личных автомобилях.

По данным регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, в ночь на 25 февраля морозы смягчатся, ожидается температура около –5...–10 градусов. В утренние часы в Подмосковье снегопад перейдет в ледяной дождь, на дорогах образуется гололедица. Об этом пишет портал «Подмосковье сегодня».

Видимость в утренние часы ухудшится до 100–500 м. В дневные часы возможно потепление до +3 градусов.

Водителей призывают отказаться от автомобилей и пользоваться общественным транспортом во избежание пробок и ДТП.

Ранее сообщалось, что ночь 23 февраля в Москве стала самой холодной за всю зиму. Температура опустилась до –24 градусов, а по области до –30 градусов.

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