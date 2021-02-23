Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за эту зиму. Столбики термометров показывали около -24 °C. По области температура понижалась до -30 °C. При этом погода 23 февраля ясная и безветренная. Тепло придет в столицу уже к концу этой недели, сообщает телеканал «Известия». В пятницу температура повысится до положительных значений. Но климатической весны с наступлением марта ждать не стоит. Погода в следующем месяце также будет переменчивой.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.