За выходные в Петербурге выпало свыше 33 см снега

Свыше 33 см снега выпало в Петербурге за выходные. А всего за прошедшие 7 дней сугробы в городе выросли более чем на 40 см. Улицы очищают порядка 1,5 тыс. единиц техники, сообщает телеканал «Известия». При этом, по прогнозам синоптиков, в Петербурге резкое потепление. Ожидается мокрый снег, который перейдёт в дождь.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.