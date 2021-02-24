Путин одобрил запуск программы льготного кредитования бизнеса

В России будет запущена новая программа льготного кредитования бизнеса. Владимир Путин одобрил меры поддержки наиболее пострадавших в пандемию отраслей. Теперь в программу допустят от микро- и малых до крупных предприятий, сообщает телеканал «Известия». Ставка по кредитам повысится но незначительно: с 2 до 3%. Как и «ФОТ 2.0», новая программа рассчитана на один год. В первые 6 месяцев бизнес не будет выплачивать основной долг и процент. Потенциально помощью воспользуются 75 тыс. субъектов бизнеса.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.