Грузия упрощает въезд для жителей России, Украины и других стран СНГ

Грузия открывает границы для российских граждан. Как сообщил новый премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, с 1 марта россияне смогут посещать страну, передает телеканал «Известия». Для въезда необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус. Также Грузию смогут посещать граждане Украины, Казахстана и Армении. Въезд будет разрешен жителям Белоруссии и Азербайджана.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.