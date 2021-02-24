Космонавты временно заделали возможные места утечки воздуха на МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) временно изолировал несколько мест возможной утечки воздуха. Об этом в среду, 24 февраля, рассказал заместитель руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Белкин.

«По данным главной оперативной группы управления российского сегмента МКС, накануне экипаж провел временную изоляцию потенциально возможных мест утечки», — отметили в ведомстве.

Результаты работы окончательно будут известны после проведения дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры. До получения полной информации об уровне давления и состоянии модуля делать окончательные выводы, в том числе об устранении утечки, преждевременно, уточнили в «Роскосмосе».

Впервые утечку воздуха на станции заметили в сентябре 2019 года. Экипаж станции временно заделал трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» герметиком. Однако приборы продолжили фиксировать утечку кислорода.

Космический пилотируемый корабль «Союз МС-17» перестыкуют для обеспечения выхода в открытый космос. Об этом 22 февраля на странице во «ВКонтакте» сообщил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Манипуляция запланирована на 19 марта, в ближайшее время члены экипажа начнут подготовку к ней. Она необходима для проведения выхода в космос, чтобы завершить подготовку к отстыковке модуля «Пирс».