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Корабль «Союз МС-17» перестыкуют для обеспечения выхода в космос

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Космический пилотируемый корабль «Союз МС-17» перестыкуют для обеспечения выхода в открытый космос. Об этом 22 февраля на странице во «ВКонтакте» сообщил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

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Манипуляция запланирована на 19 марта, в ближайшее время члены экипажа начнут подготовку к ней. Она необходима для проведения выхода в космос, чтобы завершить подготовку к отстыковке модуля «Пирс».

В будущем, по его словам, на место «Пирса» пристыкуют многофункциональный лабораторный модуль «Наука». В апреле к модулю «Рассвет» причалит пилотируемый корабль «Союз МС-18».

Ранее российские космонавты выходили в открытый космос из стыковочного отсека «Пирс», который в этом году затопят перед запуском «Науки».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур 15 февраля. Стыковка прошла в ручном режиме, так как была повреждена антенна, установленная на корабле.

Сейчас на МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

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