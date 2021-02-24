Путин заявил о необходимости улучшения пограничной инфраструктуры

Пограничную инфраструктуру необходимо усовершенствовать, а пограничников оснастить современной техникой. Об этом в среду, 24 февраля, заявил президент России Владимир Путин.

«Важно совершенствовать пограничную инфраструктуру, оснащать пограничников современной техникой, в первую очередь на тех участках, где есть угроза проникновения террористов и незаконных мигрантов, где преступники могут попытаться выстроить трансграничные каналы для наркотрафика и контрабанды», — сказал глава государства.

В декабре 2020 года трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с территории Украины. Произошла перестрелка с пограничниками, в результате которой один из нарушителей был убит.

В ноябре 2020 года Путин отмечал, что контрабанда наркотических веществ на территорию России была снижена на треть в связи с закрытыми границами.

Он подчеркнул, что необходимо продумать и принять дополнительные меры по укреплению пограничного и таможенного контроля.