Правозащитники назвали США лидером по числу нарушений прав россиян

Лидером по количеству нарушений прав россиян и соотечественников в настоящее время являются США. Также в тройку входят Украина и страны Евросоюза. Об этом говорится 24 февраля в докладе Московского бюро по правам человека.

«США являются лидером по количеству нарушений прав российских граждан», — отметили юристы. В отношении россиян фабрикуют уголовные дела, их подвергают арестам и задержаниям, пыткам, жестокому обращению с заключенными.

Сейчас большинство уголовных преследований россиян американскими властями происходит по обвинению в кибермошенничестве, что происходит на фоне постоянно усиливающихся со стороны США обвинений России в кибератаках на американские объекты и органы власти.

Как отмечают «РИА Новости», в 2020 году количество россиян, оказавшихся в американских тюрьмах, существенно возросло, в их числе — Роман Селезнев, Константин Ярошенко, Виктор Бут, Артем Зинченко, Евгений Буряков, Евгений Никулин и другие.

Важное место в списке нарушений прав россиян и соотечественников заняли нарушения свободы слова, права на свободное получение и предоставление информации, преследование журналистов за их работу, борьба с исторической памятью, направленная на искажение исторического прошлого.

Также правозащитники отметили неоказание медицинской помощи заключенным россиянам в условиях пандемии, создание условий, угрожающих здоровью и жизни граждан РФ.

В ноябре россиянин Александр Бровко был приговорен к восьми годам тюрьмы в США за участие в интернет-мошенничестве, нанесшем ущерб в размере $100 млн. Как следует из материалов дела, с 2007 по 2019 год Бровко, сотрудничая с другими злоумышленниками, занимался монетизацией украденных личных данных людей, в том числе онлайн-банкингом.