Тайгер Вудс успешно прооперирован после автомобильной аварии

Гольфист Тайгер Вудс прооперирован после ДТП. Спортсмен находится в больнице, его состояние стабильно. Тайгер Вудс попал в аварию в Лос-Анджелесе, передает телеканал «Известия». Автомобиль спортсмена разбился, а потом перевернулся. Гольфист получил тяжелые травмы, включая открытый перелом ноги.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.