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Ученые сравнили эффективность в работе «сов» и «жаворонков»

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Ученые из Университета Оулу в Финляндии по результатам девятилетнего исследования пришли к выводу, что «совы» в два раза менее эффективны на работе, чем «жаворонки». Статья на эту тему опубликована в журнале Occupational & Environmental Medicine.

Людей по суточному хронотипу делят на утренних «жаворонков» и вечерних «сов». Специалисты захотели оценить, как влияет хронотип на эффективность в работе и на здоровье в старости.

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В основу анализа легли данные постоянного популяционного исследования NFBC1966, в котором участвовали 12 058 детей — 6169 мальчиков и 5889 девочек, родившихся в Северной Финляндии в 1966 году.

Когда участникам исполнилось 46 лет, они прошли опрос, в котором оценили результаты своей работы и состояние здоровья, а также дали характеристику своему образу жизни. По этим данным ученые сделали вывод об их естественном хронотипе.

Таким образом, для анализа отобрали 2672 мужчин и 3159 женщин, по которым имелась подробная информация.

По состоянию на 2012 год все они работали. За ними наблюдали последующие четыре года, чтобы узнать, кто из них прекратит работать и выйдет на пенсию по инвалидности. За этот период 84 человека получили пенсию по инвалидности, а 17 человек скончались.

Кроме этого ученые пришли к выводу, что по сравнению с «жаворонками» «совы» имели заниженные оценки по параметрам сна и здоровья — они чаще сообщали о недосыпании и бессоннице. Также они чаще лишались семьи или работы.

У «сов» помимо прочего оказался выше выше риск досрочного выхода на пенсию по инвалидности, причем «совы»-мужчины выходили на пенсию по инвалидности в три раза чаще, чем их сверстники-«жаворонки».

Ученые считают, что главной причиной послужил накапливающийся дефицит сна у «сов».

Летом 2019 года британские и австралийские ученые нашли способ изменить циркадные ритмы человека и улучшить состояние здоровья «сов». После проведенного специалистами эксперимента испытуемые отметили повышение мозговой и физической активности. У них отмечалось снижение уровня стресса, повышение настроения, при этом пик производительности труда сместился с вечерних на дневные часы.

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