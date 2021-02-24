Рой Джонс оценил организацию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» состоялся уникальный турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в рамках которого по правилам бокса сразились профессиональные бойцы и известные блогеры. Организаторами турнира выступили телеканал РЕН ТВ и Федерация бокса России.

На вечере «Бойцовского клуба РЕН ТВ» присутствовал легендарный боксер Рой Джонс, тренер малавийца Айзека Чилембы. После турнира знаменитый боксер выразил свое восхищение организацией мероприятия.

«Круто, что люди имеют возможность вернуться к боксу. И, по-моему мнению, всё организовано замечательно», — сказал он.

В главном поединке вечера сразились Федор Чудинов и Айзек Чилемба. Россиянин и малавиец провели на ринге 10 раундов. Противостояние вышло невероятно упорным. Итог поединка — ничья. В турнире также участвовали как профессиональные боксеры, так и любители, уже ставшие популярными борцами. «Бойцовский клуб РЕН ТВ» собрал у экранов более 6 млн. россиян.