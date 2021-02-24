Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Крыму заявили о снижении уровня заболеваемости COVID-19
Общество
Директора Норильской обогатительной фабрики задержали по делу об обрушении
Общество
В Госдуме предложили ввести пособия на спорт для детей из малообеспеченных семей
Общество
Поставка газа в районы Оренбуржья после аварии на газопроводе восстановлена
Общество
В СФ предложили провести ревизию профессий для независимости от мигрантов
Мир
ВОЗ сообщила о выявлении новых штаммов коронавируса еще в ряде стран
Мир
Швейцарское издание признало российскую вакцину «Спутник V» хитом
Мир
Гольфиста Тайгера Вудса прооперировали после ДТП в США
Общество
Синоптики пообещали новый снегопад в Москве

Крашенинников назвал срок вступления в силу «гаражной амнистии»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действие закона о «гаражной амнистии» продлится с 1 сентября 2021 года до 2026 года. Об этом в среду, 24 февраля, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе встречи с депутатами Екатеринбургской городской думы

«Граждане быстро получат право на свой гараж»
Замглавы Минэка Виктория Абрамченко — об упрощении регистрации собственности, ликвидации кадастровых комиссий и жалобах граждан на рост земельного налога

«Нам представляется, что нужно безусловно примерно по той же технологии, которая у нас есть по «дачной амнистии», но с большим упором на Земельный кодекс, потому что объект, в первую очередь, это земельный участок <...> Предполагается, что такая «гаражная амнистия» вступит в силу с 1 сентября и будет до 2026 года», — цитирует его «Интерфакс».

Депутат уточнил, что подтвердить право на гараж гражданин сможет путем представления любых документов, прямо или косвенно свидетельствующих о праве обладания этим объектом, например, квитанций за электроэнергию или членской книжки в кооперативе.

«У нас так сложилось, что недвижимости в советском союзе не было. Гаражи у нас не относились ни к каким объектам, потому что актов не было. У нас только в 2004 году в градостроительном кодексе их указания появились <...> Соответственно, мы считаем, что это нужно изменять. Поэтому на пять лет мы это все (амнистию — Ред.) запустим», — сказал Крашенинников.

Крашенинников сообщил также, что следующим этапом в гаражной сфере станет создание закона о гаражных объединениях, который будет регулировать вопросы деятельности и обслуживания объектов внутри этих объединений — дорог, моек, по аналогии с многоквартирными домами.

В январе 2021 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о так называемой гаражной амнистии, который направлен на создание условий для оформления прав граждан на гаражи.

Авторами инициативы стали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Целью проекта станет создание условий, благодаря которым граждане смогут оформлять права на гаражи и землю, а также предоставление россиянам возможности распоряжаться имуществом и защищать свои права.

Согласно документу, будет разработан алгоритм, по которому гражданам будут передавать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, с построенными до 30 декабря 2004 года гаражами. Также будет указан список документов, который нужно иметь для покупки таких участков.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021