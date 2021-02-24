Крашенинников назвал срок вступления в силу «гаражной амнистии»

Действие закона о «гаражной амнистии» продлится с 1 сентября 2021 года до 2026 года. Об этом в среду, 24 февраля, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе встречи с депутатами Екатеринбургской городской думы

«Нам представляется, что нужно безусловно примерно по той же технологии, которая у нас есть по «дачной амнистии», но с большим упором на Земельный кодекс, потому что объект, в первую очередь, это земельный участок <...> Предполагается, что такая «гаражная амнистия» вступит в силу с 1 сентября и будет до 2026 года», — цитирует его «Интерфакс».

Депутат уточнил, что подтвердить право на гараж гражданин сможет путем представления любых документов, прямо или косвенно свидетельствующих о праве обладания этим объектом, например, квитанций за электроэнергию или членской книжки в кооперативе.

«У нас так сложилось, что недвижимости в советском союзе не было. Гаражи у нас не относились ни к каким объектам, потому что актов не было. У нас только в 2004 году в градостроительном кодексе их указания появились <...> Соответственно, мы считаем, что это нужно изменять. Поэтому на пять лет мы это все (амнистию — Ред.) запустим», — сказал Крашенинников.

Крашенинников сообщил также, что следующим этапом в гаражной сфере станет создание закона о гаражных объединениях, который будет регулировать вопросы деятельности и обслуживания объектов внутри этих объединений — дорог, моек, по аналогии с многоквартирными домами.

В январе 2021 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о так называемой гаражной амнистии, который направлен на создание условий для оформления прав граждан на гаражи.

Авторами инициативы стали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Целью проекта станет создание условий, благодаря которым граждане смогут оформлять права на гаражи и землю, а также предоставление россиянам возможности распоряжаться имуществом и защищать свои права.

Согласно документу, будет разработан алгоритм, по которому гражданам будут передавать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, с построенными до 30 декабря 2004 года гаражами. Также будет указан список документов, который нужно иметь для покупки таких участков.