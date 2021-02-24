ООН проводит расследование по убийству посла Италии в Республике Конго

ООН проводит собственное расследование в связи с убийством посла Италии. При этом следствие будут вести власти Конго. Лука Аттаназио был убит в понедельник. Посла смертельно ранили в районе города Гома, передает телеканал «Известия». Атаку совершили на колонну автомобилей Всемирной продовольственной программы ООН. Две машины попали в засаду, устроенную неизвестными. В ходе атаки были убиты водитель и сотрудник посольства.

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