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У вернувшихся в Новосибирск туристов обнаружили лихорадку денге

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Случаи заболевания лихорадкой денге зарегистрированы в Новосибирске. Об этом 24 февраля заявил руководитель территориального управления Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов на оперативном совещании в областном правительстве.

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«Очередные случаи завоза есть лихорадки денге. Отдыхали жители города Новосибирска на Мальдивах, в итоге — покусы комаров, и произошел завоз», — приводит его слова «Интерфакс».

Щербатов отметил, что внутреннего распространения в области заболевание не получило.

Лихорадка денге переносится москитом. Ее вызывает флавивирус. У заразившихся резко повышается температура, начинает болеть голова, возникает миалгия, артралгия, а также наблюдаются кашель, сыпь и тонзиллит. Кроме того, лихорадка может вызвать потенциально летальную геморрагическую лихорадку с кровотечением и шоком, отмечает «РЕН ТВ».

Ранее, 22 сентября, сообщалось, что у людей, переболевших лихорадкой денге, вырабатывается частичный иммунитет к коронавирусу. Профессор американского Университета Дьюка Мигель Николелис провел исследование, в ходе которого проанализировал вспышки COVID-19 и распространение лихорадки по географическому принципу. Таким образом он обнаружил, что наименее интенсивно коронавирус распространялся в местах, где за 2019 и 2020 годы отмечались вспышки денге.

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