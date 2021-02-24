Почти 40 машин столкнулись из-за метели на трассе в Башкирии

На трассе в Аургазинском районе Башкирии из-за сильной метели произошла серия аварий с участием почти 40 автомобилей. Об этом сообщил в среду, 24 февраля, главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

«Около 16 часов (23 февраля — Ред.) в Аургазинском районе на участке с 79 по 81 км автодороги Уфа — Оренбург в условиях метели, сильного бокового ветра и слабой видимости столкнулись 39 транспортных средств», — написал он на своей странице в Facebook.

По данным главного госавтоинспектора, в результате аварий пострадали десять человек, в том числе двое несовершеннолетних — девочки 16 и 12 лет.

На месте были задействованы пять экипажей ГИБДД, которые оказывали участникам ДТП различную помощь.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП, добавил Гильмутдинов.

Накануне сообщалось, что на указанной автодороге произошло три аварии с участием 19 автомобилей.

В результате пострадал один человек. Его направили в Толбазинскую центральную районную больницу.