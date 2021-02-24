Япония и США продлили условия содержания американских баз

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в среду, 24 февраля, на регулярной пресс-конференции объявил, что Япония и США официально подписали соглашение о продлении условий распределения расходов на содержание американских баз в стране еще на год.

«На основе достигнутых ранее договоренностей перед этой пресс-конференцией у меня прошло подписание соглашения с исполняющим обязанности посла США в Японии Джозефом Янгом», — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что правительства двух стран продолжат тесное сотрудничество, направленное на всестороннее укрепление японско-американского альянса.

На прошлой неделе правительства Японии и США договорились о продлении условий распределения расходов на содержание американских баз в стране до 31 марта 2022 года. По словам министра обороны Японии Нобуо Киси, расходы японской стороны составят 201,7 млрд иен (около $1,9 млрд).

Япония оплачивает все коммунальные расходы, связанные с этими объектами, а также выплачивает зарплату нанятому на месте персоналу.

24 января новый глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси заявил, что США готовы защищать острова Сенкаку, территориальную принадлежность которых оспаривает Китай.

Эти острова являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. По версии Токио, они принадлежат Японии с 1895 года, в Пекине же утверждают, что на картах 1783 и 1785 годов они обозначены как китайская территория под названием Дяоюйдао.