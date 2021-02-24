В Челябинской области автобус с туристами застрял на трассе из-за бурана

Туристы из Екатеринбурга застряли на трассе в Челябинской области под Магнитогорском. Более 13 часов пассажиры автобуса не могли двинуться дальше из-за сильного снега. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает портал E1.ru.

Автобус Mercedes-Benz Sprinter возвращался из поездки на Инзерские зубчатки, но оказался в плену стихии.

На встречу ехала «Газель», которая тоже застряла. Ее пассажиры и водитель пересели в автобус. В Mercedes уже кончилось топливо, пришлось переливать из грузовика.

Всего в микроавтобусе находилось 28 человек, из них двое детей. Туристы на протяжении 13 часов не могли выехать с трассы.

В настоящее время пассажиров на снегоходах эвакуировали в Петропавловский.

Кроме того, из-за снега застряли и другие машины. В региональном МЧС сообщили, к месту затора следует аэромобильная группировка в количестве 54 человек и 16 единиц техники.

2 февраля сотрудники МЧС спасли семь человек, которые застряли в тундре на вездеходе в Анадырском районе Чукотки. Вездеход типа ТРЭКОЛ застрял в 20 км от села Краснено из-за метели и сильного ветра.