Россия может получить доставленный японским зондом грунт астероида Рюгу

Япония собирается раздать часть грунта с астероида Рюгу, который доставил зонд Hayabusa. Как рассказал директор московского представительства Японского агентства аэрокосмических исследования (JAXA) Ёсио Вада, у России есть шанс получить частичку.

Вада рассказал, что международным исследователям выделять 15% привезенного грунта. В связи с тем, что желающих будет много, японские ученые проведут отбор кандидатов на получение, пишет «РИА Новости».

Он подчеркнул, что пока не знает, проявили ли российские ученые такую заинтересованность, потому что Япония еще не объявляла сбор заявок, однако для России в случае заинтересованности тоже «открыты двери». Опрос ученые начнется летом 2022 года. До этого времени с грунтом будут работать в Японии.

Причем 10% грунта будут переданы NASA по соглашению. США отправили похожий аппарат OSIRIS-REх на астероид Бенну, но его миссия пока не завершена. Кроме того, 40% полученного грунта оставят на хранении, его изучат позднее, когда для этого появятся новые технологии.

Капсула с образцами грунта с астероида Рюгу, который был собран зондом Hayabusa, была доставлена в Японию в декабре 2020 года. Зонд обнаружил на астероиде минералы с содержанием соединенных в единую группу атомов кислорода и водорода.