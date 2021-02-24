В ФРГ температура воздуха за неделю поднялась более чем на 40 градусов

В ФРГ температура воздуха за неделю поднялась более чем на 40 градусов

2021-02-24 05:19:02

2021-02-24 05:19:02

2021-02-24 05:19:02

2021-02-24 05:19:02

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru