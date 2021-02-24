В ФРГ температура воздуха за неделю поднялась более чем на 40 градусов
Воздух в ФРГ за семь дней прогрелся более чем на 40 °С. По данным синоптиков, в стране побит рекорд 1880 года, он зафиксирован в Нижней Саксонии, передает телеканал «Известия».
Погодное достижение заметили в городе Гёттинген. За неделю столбики термометров поднялись с –23,8 °С до +18,1 °С. Потеплело и в Берлине, хотя еще неделю назад город был в снегу.
Температура в столице ФРГ также поднялась выше +18 °С.
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