Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию

Гольфист Тайгер Вудс попал в аварию в Лос-Анджелесе. Автомобиль спортсмена разбился, а потом перевернулся, сообщает телеканал «Известия».

Спортсмена пришлось извлекать из салона, он госпитализирован. Подробности аварии не сообщаются.

45-летний Тайгер Вудс является 15-кратным победителем мейджоров, также он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге. В последние годы гольфист перенес несколько операций на позвоночнике.

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