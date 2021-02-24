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Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию

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Гольфист Тайгер Вудс попал в аварию в Лос-Анджелесе. Автомобиль спортсмена разбился, а потом перевернулся, сообщает телеканал «Известия».

Спортсмена пришлось извлекать из салона, он госпитализирован. Подробности аварии не сообщаются.

45-летний Тайгер Вудс является 15-кратным победителем мейджоров, также он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге. В последние годы гольфист перенес несколько операций на позвоночнике.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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