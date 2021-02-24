Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Американский генерал пожаловался на нехватку комплексов Patriot у США
Мир
Хиллари Клинтон напишет триллер совместно с писательницей Луизой Пенни
Мир
США и Канада будут координироваться в противостоянии Китаю
Мир
Иран поставит в Венесуэлу бензин в обмен на авиакеросин
Экономика
Законопроект о гарантии добровольных пенсий подготовят только в 2022 году
Мир
Канада и Австралия хотят справедливый раздел прибыли между IT-гигантами и медиа
Спорт
Курамагомедов стал бойцом UFC и проведет поединок с бразильцем Оливейрой
Экономика
Тарифы на тепло и электроэнергию могут вырасти
Спорт
«Спартак» стал последним участником плей-офф КХЛ после поражения «Витязя»
Сюжет:

Японцы оценили эффективность российской вакцины «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японский аналитик Кадзухико Фудзи сравнил различные вакцины от коронавируса и признал эффективность российского препарата «Спутника V». Своими выводами эксперт поделился в статье на портале Yahoo News Japan.

COVID не любит троицу: сколько времени займет ввод в оборот «КовиВака»
До конца первого полугодия объем производства только первых двух российских вакцин составит 88 млн комплектов

Ученый напомнил, что эффективность российской вакцины была подтверждена на уровне 92%.

«С учетом всех обстоятельств, возможно, следует рассмотреть задействование «Спутника V» в Японии в среднесрочной перспективе. Предполагается, что борьба с COVID-19 сильно затянется, поэтому многие специалисты начали отмечать важность комбинации мер», — написал он.

Публикация Фудзи, который является главным аналитиком и профессором НИИ экономики, промышленности и торговли при министерстве экономики и промышленности Японии, а до этого занимал руководящие позиции в японских правительственных органах, вызвала активный отклик читателей в комментариях.

«Я считаю, что Россия получила максимальный результат, несмотря на ограниченный бюджет», — написал пользователь Mqa.

Юзер Sie предположил, что России удалось создать эффективную вакцину, потому что она имеет богатый опыт в разработке препаратов для защиты своих войск во время холодной войны на случай атаки бактериальным оружием со стороны американцев.

«Необходимо отбросить предрассудки — неважно, где произведена вакцина. Должны быть научные доказательства, и Японии следует создать систему оценки вакцин официальными исследовательскими органами», — призвал Mas.

Первая мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев — 100%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021