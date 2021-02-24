Японцы оценили эффективность российской вакцины «Спутник V»

Японский аналитик Кадзухико Фудзи сравнил различные вакцины от коронавируса и признал эффективность российского препарата «Спутника V». Своими выводами эксперт поделился в статье на портале Yahoo News Japan.

Ученый напомнил, что эффективность российской вакцины была подтверждена на уровне 92%.

«С учетом всех обстоятельств, возможно, следует рассмотреть задействование «Спутника V» в Японии в среднесрочной перспективе. Предполагается, что борьба с COVID-19 сильно затянется, поэтому многие специалисты начали отмечать важность комбинации мер», — написал он.

Публикация Фудзи, который является главным аналитиком и профессором НИИ экономики, промышленности и торговли при министерстве экономики и промышленности Японии, а до этого занимал руководящие позиции в японских правительственных органах, вызвала активный отклик читателей в комментариях.

«Я считаю, что Россия получила максимальный результат, несмотря на ограниченный бюджет», — написал пользователь Mqa.

Юзер Sie предположил, что России удалось создать эффективную вакцину, потому что она имеет богатый опыт в разработке препаратов для защиты своих войск во время холодной войны на случай атаки бактериальным оружием со стороны американцев.

«Необходимо отбросить предрассудки — неважно, где произведена вакцина. Должны быть научные доказательства, и Японии следует создать систему оценки вакцин официальными исследовательскими органами», — призвал Mas.

Первая мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев — 100%.