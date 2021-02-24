Сборы налога на богатых приблизились к 2 млрд рублей

Дополнительные 2% налога на доходы состоятельных россиян принесли в федеральный бюджет 1,8 млрд рублей за январь, следует из данных Казначейства.

Речь о действующем с начала года изменении ставки НДФЛ с 13% до 15%, в случае если человек зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Судя по механике сбора по прогрессивной шкале, налог платили граждане, получившие в прошлом месяце зарплату свыше этой суммы.

Доходы такого уровня официально получили не больше 20 тыс. человек в стране, оценил юрист компании «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов. С довольно высоким уровнем точности можно определить, что в общей сложности сумма их доходов в январе составляет более 92 млрд рублей, добавил эксперт.

Ранее министр финансов Антон Силуанов оценивал: под прогрессивную шкалу подпадет 1% всех работающих, или 700 тыс. человек. Дополнительный приток средств от повышения ставки на 2 п.п., по его словам, может составить 60 млрд рублей в год. Эти поступления — целевые: деньги должны направляться на дорогостоящее лечение детей с редкими заболеваниями в специально учрежденный фонд «Круг добра».

Организация уже начала сбор заявок на закупку лекарств, сообщал ранее председатель фонда протоиерей Александр Ткаченко.

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