Банки продолжают снижать ставки по вкладам

С середины февраля в девяти кредитных организациях доходность по вкладам упала в диапазоне от 0,1 до 1,4%, следует из результатов анализа финансового маркетплейса «Сравни.ру», с которыми ознакомились «Известия». В то же время пять банков пошли на повышение ставок по депозитам в диапазоне от 0,1 до 2%.

Больше всего в рассматриваемом периоде ставки на депозиты упали по некоторым продуктам банка «Хоум Кредит», а именно на 0,6–1,4%. Тогда как в КС Банке, Зираат Банке (Москва), Банке БЖФ, БыстроБанке, «КБ Солидарность» и Заубер Банке зафиксировано снижение в диапазоне от 0,1% до 0,3%. ОТП Банк и Кредит Европа Банк пересмотрели доходность по вкладам в долларах, сократив еще на 0,05–0,2%.

Среди повысивших проценты по вкладам фигурирует также «Хоум Кредит», который поднял ставку по части депозитов в линейке на 1,2–2%, что больше, чем у его конкурентов. Аналогичная ситуация и с банком «Кредит Европа», добавившим 0,5–1,5%. Рост ставок в ЮниКредит Банке составил 0,2–1%, а в «Кубань Кредите» и Росдорбанке — в диапазоне от 0,1 до 0,3%.

Более высокую ставку кредитные организации готовы предоставить клиентам, открывающим счета на большие суммы и на долгий срок, приводится в данных «Сравни.ру». Сейчас средний размер доходности по вкладам, по расчетам маркетплейса, составляет 4,5%.

По данным ЦБ, к началу февраля максимальная ставка по 10 крупнейшим банкам, привлекающим наибольший объем депозитов, равнялась 4,46% годовых (в таком же периоде 2020-го — 5,49%).

Опрошенные аналитики считают, что более заметный рост ставок по вкладам клиенты увидят к осени, однако докризисных показателей доходности пока ждать не стоит.

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Ушли в обрыв: ставки по депозитам в ряде банков снизились в феврале