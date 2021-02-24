Потребление водки выросло до 4,9 л на человека в год

В 2020 году потребление водки на душу населения в России составило 4,9 л, что на 2% больше аналогичного результата в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). Они получены на основе фактуры о продажах спиртных напитков, включая водку, из государственной системы контроля алкоголя ЕГАИС, а также предварительных данных Росстата о численности населения в России на 1 января 2021 года. «Известия» ознакомились с исследованием центра.

Потребление водки резко не подскочило даже несмотря на то, что 2020 год приостановил всё передвижение россиян вне страны, сказал «Известиям» глава ЦИФРРА Вадим Дробиз. Дело в том, что водка — это не напиток среднего класса, поэтому мы не видим увеличения продаж. А вот реализация игристого вина и шампанского, а также дорогого премиального алкоголя выросла в среднем на 15%, заметил он.

В топ-5 лидеров по потреблению «беленькой» на душу населения вошли Сахалин (12,4 л, +2% к 2019 году), Магаданская область (11,6 л, –2%), Коми (11,2 л, +3%), Карелия (9,8 л, без изменений) и (Чукотка 9,4 л, –6%). По словам эксперта, не случайно из года в год не меняется топ-5 регионов по потреблению водки. Речь идет о территориях, отдаленных от центральной части России, куда довезти нелегально произведенную продукцию достаточно сложно и в итоге не выгодно.

В 2020 году изготовители зафиксировали феномен: легальное производство водки снизилось на 4,9%, а вот ее продажи через ЕГАИС выросли на 2%, сказал «Известиям» президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев. Из-за пандемии были прикрыты каналы, через которые обычно нелегально продают легальную водку. Дело в том, что в 75 тыс. населенных пунктов страны нет магазинов с лицензией на продажу спиртного, и, например, легальная водка продается в них нелегально. Но в 2020 году из-за сложностей, связанных с логистикой и перемещениями, часть легальной водки продали законно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В Калининграде пить: названы регионы — лидеры по потреблению водки