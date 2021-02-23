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На трассе в Башкирии столкнулись 19 автомобилей

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Три аварии с участием 19 автомобилей произошли на трассе в Аургазинском районе Башкирии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике во вторник, 23 февраля.

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«Сегодня в 14:55 мск в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что на 79-м км федеральной трассы Р-240 Уфа — Оренбург произошло три ДТП с участием 19 автотранспортных средств, в том числе двух грузовых автомобилей», — отметили в ведомстве.

В результате ДТП пострадал один человек. Его направили в Толбазинскую центральную районную больницу.

В сообщении паблика «Стерлитамак за рулем» в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что на этой трассе в районе села Толбазы столкнулись более 30 машин из-за гололеда и метели.

К работам на месте происшествия привлекли 12 единиц техники и 26 человек, включая три единицы техники и восемь человек от МЧС. Розлива топлива нет.

Приведены в готовность пункты временного размещения. Администрация Аургазинского района организовала на месте горячее питание.

В республиканском управлении ГИБДД уточнили, что столкновения автомобилей произошли на протяжении одного километра. Машины получили механические повреждения. Более 10 человек осматривают врачи. На месте работают полиция и другие службы.

«ДТП произошли в условиях гололедицы и сильной метели», — сообщает Госавтоинспекция на своей странице в Facebook.

Ранее во вторник СМИ со ссылкой на источник сообщали, что несколько ДТП с участием 13 автомобилей произошли одномоментно на 130-м км внутреннего кольца Кольцевой автодороги в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Погибших и пострадавших не было.

Из-за аварий были перекрыты две из трех полос, затруднено движение транспорта на участке около 1 км.

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