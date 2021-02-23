Более десяти машин столкнулись на КАД в Петербурге
Несколько ДТП с участием 13 автомобилей произошло одномоментно на трассе в Кронштадтском районе Петербурга. Об этом 23 февраля сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
По его словам, в 16:50 на 130-м км внутреннего кольца Кольцевой автодороги на участке в 1,5 км случилось три ДТП. Столкнулись в общей сложности 13 автомобилей. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет
Из-за аварий перекрыты две из трех полос, затруднено движение транспорта на участке около 1 км.
В настоящее время в Санкт-Петербурге наблюдается сильный снегопад.
12 февраля в Алтайском крае полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием шести машин. Один из пострадавших скончался в больнице.