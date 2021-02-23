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Щит и меч: как страна отметила День защитника Отечества

Празднование 23 февраля от Владивостока до Москвы
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Церемония возложения цветов к Вечному огню у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» в День защитника Отечества во Владивостоке
Фото: РИА Новости/Татьяна Меель
День защитника Отечества остается одним из любимейших праздников россиян. Как его отмечали в разных регионах России, смотрите в фотогалерее «Известий». Первыми начали отмечать 23 февраля на Дальнем Востоке. Так прошла церемония возложения цветов к Вечному огню у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке
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Местные жители на праздновании Дня защитника Отечества на центральной площади во Владивостоке
Фото: РИА Новости/Татьяна Меель
Жители города пришли с детьми на центральную площадь Владивостоке, где была устроена экспозиция тяжелой военной техники
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Горожане на выставке оружия во время празднования Дня защитника Отечества на центральной площади во Владивостоке. На первом плане — специальная бесшумная снайперская винтовка ВСС (6П29)
Фото: РИА Новости/Татьяна Меель
Горожане могли ознакомиться и с современным стрелковым вооружением Российской армии, например подержать в руках специальную бесшумную снайперскую винтовку ВСС (6П29)
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Военнослужащие во время торжественного возложения цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову в честь Дня защитника Отечества в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Отмечали День защитника Отечества и на Урале, в арсенале России. К памятнику маршалу Георгию Жукову в Екатеринбурге были возложены цветы
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Во время торжественного возложения цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову в честь Дня защитника Отечества в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Цветы к памятнику Жукову несли и военные, и воины запаса, и те горожане, кто не служил в армии
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Военнослужащие во время торжественного возложения цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову в честь Дня защитника Отечества в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Перед памятником маршалу Победы торжественным строем прошли колонны военнослужащих
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Выставка «Моторы войны» в Музее Победы на Поклонной горе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Москвичи, несмотря на мороз, пришли в Музей Победы на Поклонной горе. На выставке «Моторы войны» представлены и советские транспортные средства времен Второй мировой, и машины союзников, есть и трофейные экземпляры
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В День защитника Отечества девушки поздравили мужчин «Горячим женским маршем». Участницы марша предложили проходящим мужчинам горячие напитки, подарили эмоции и символические подарки к празднику
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
А в центре столицы, на Арбате, активистки движение «Молодая гвардия» поздравили мужчин «Горячим женским маршем»
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В День защитника Отечества девушки поздравили мужчин «Горячим женским маршем». Участницы марша предложили проходящим мужчинам горячие напитки, подарили эмоции и символические подарки к празднику
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Более 300 девушек прошли по главной пешеходной улице столицы с песнями военных лет и поздравительными плакатами
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В День защитника Отечества девушки поздравили мужчин «Горячим женским маршем». Участницы марша предложили проходящим мужчинам горячие напитки, подарили эмоции и символические подарки к празднику
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Защитников Отечества одаривали улыбками, которые не могли скрыть даже защитные маски, и горячим чаем
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Празднование Дня защитника Отечества на Крутицком Патриаршем подворье в Москве
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
На Крутицком Патриаршем подворье в Москве тоже праздновали 23 февраля
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Празднование Дня защитника Отечества на Крутицком Патриаршем подворье в Москве
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Празднование было организовано Музеем ратной истории Москвы и Московским региональным отделением ООД «РосРекон»
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Празднование Дня защитника Отечества на Крутицком Патриаршем подворье в Москве
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Реконструкторы показали настоящее стрелковое оружие времен войны, рассказали о том, как работали медсанбаты, как осуществлялась полевая связь
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Военно-историческая реконструкция, посвященная Корсунь-Шевченковской наступательной операции, в парке «Патриот»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В парке «Патриот» была устроена военно-историческая реконструкция, посвященная Корсунь-Шевченковской наступательной операции
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Военно-историческая реконструкция, посвященная Корсунь-Шевченковской наступательной операции, в парке «Патриот»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В парке «Патриот» можно было увидеть и настоящую легендарную «тридцатьчетверку»
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Военно-историческая реконструкция, посвященная Корсунь-Шевченковской наступательной операции, в парке «Патриот»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В мероприятии приняли участие члены военно-исторических клубов
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