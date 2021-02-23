Щит и меч: как страна отметила День защитника Отечества

День защитника Отечества остается одним из любимейших праздников россиян. Как его отмечали в разных регионах России, смотрите в фотогалерее «Известий». Первыми начали отмечать 23 февраля на Дальнем Востоке. Так прошла церемония возложения цветов к Вечному огню у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке