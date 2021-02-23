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Греческие врачи рассказали о побочных эффектах прививок от COVID-19

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Пять серьезных побочных эффектов после прививки от коронавируса отметили медики Греции. Об этом в ходе брифинга 23 февраля сообщила председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду. Она не уточнила, от применения каких препаратов возникли побочные эффекты: в Греции используют вакцины компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

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По словам Теодориду, побочные действия связаны с анафилактической реакцией. Их эффективно вылечили. Есть еще один случай, по которому пока нет окончательных документальных выводов о его связи с вакцинацией, отметила врач.

Других Серьезных побочных эффектов вакцинация не выявила.

Как добавил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи страны Мариос Фемистоклеус, темпы вакцинации ускоряются, передает «РИА Новости». Греция находится на четвертом месте по ежедневным прививкам в последние недели если сравнивать с другими странами ЕС.

По состоянию на понедельник в Греции сделано 730,4 тыс.и прививок, на март уже произведено 720 тыс. записей на прием.

«В понедельник мы получили 112 тыс. доз от Pfizer, а на прошлой неделе мы получили 24 тыс. доз от Moderna и 90 тыс. доз от AstraZeneca», — сказал он. К марту Греция получит более 1,5 млн прививок.

Президент Греции Катерина Сакелларопулу в декабре 2020 года сделала прививку от COVID-19 в афинской больнице «Эвангелисмос». Кампания по вакцинации от коронавируса в странах Евросоюза началась 27 декабря.

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