В России частные музеи объединятся в Союз музеев и коллекционеров

В России решили создать Союз музеев и коллекционеров, который продолжит дело Ассоциации частных музеев, прекратившей свое существование в конце 2020 года. Среди ближайших планов — создание постоянных выставочных площадок в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Решение о создании нового объединения инициативная группа основателей музеев приняла 16 декабря.

Это стало реакцией на открытое письмо директора Ассоциации частных музеев России Алексея Шабурова от 7 декабря. В нем сообщалось, что работа теперь возможна только на волонтерских началах. Ранее она финансировалась из личных средств Шабурова и при организационной поддержке выставочного центра «Сокольники», где базируется его Музей каллиграфии. Сам же Шабуров снял с себя руководящие функции.

Как сообщила «Известиям» пресс-атташе Союза музеев и коллекционеров Мария Томилова, ранее работавшая в Ассоциации, еще осенью Шабуров по личным причинам пытался передать руководство без смены юрлица, но было решено, что проще и правильнее создать полностью новую организацию, положив в основу другие принципы. В частности, финансирование за счет членских взносов.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

От частных к общему: кто войдет в новое объединение музеев России